بالأخضر.. منه عرفه تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

Advertisements

غازلت الفنانة الشابة منه عرفه جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منه بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأحضر كةمفتوح من الأمام ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها فزادها جمالاً.



يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال منه عرفه والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي ويعرض حاليا على الحياة من السبت إلى الأربعاء، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.