مصطفى ثابت: السياحة كانت أقل القطاعات تأثرًا بأزمة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:25 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن قطاع السياحة في مصر كان من أقل القطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا بين دول العالم، وهذا بسبب أن القطاع كان متأثرا بالفعل قبل أزمة كورونا.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "الشارع المصري"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن وجود لقاح لفيروس كورونا سيفرق كثيرًا في القطاع السياحي، وهذا واضح في تقليل إجراءات التنقل والسفر قبل ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف أن الدولة المصرية أجلت عملية افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة أنه سيكون من اهم الأحداث الثقافية والسياحية التي حدثت خلال آخر 100 عام، وسيتم دعوة الكثير من القادة والزعماء حول العالم، وهذا سيؤثر على قطاع السياحة بعد ذلك.

ولفت إلى أن التغير في منطقة الاهرامات كان غير سريع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن لديه حالة استغرب من عدم تغطية وسائل الإعلام هذا التطور.

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مصطفى ثابت سلالة جديدة من كورونا الفجر السياحة في مصر

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