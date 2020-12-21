الزراعة تكشف حقيقة وجود بؤر لإنفلونزا الطيور بالوادي الجديد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية على عدم صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد.

 وتؤكد أن المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربيه والتى يجعلها تتسم بالبعد الوقائي عن بقية محافظات مصر وان الخبر عار تماما عن الصحة

 وفي النهاية، تناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع

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