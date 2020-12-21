22 لاعب في قائمة تلا لمواجهة مركز شباب ديرب نجم بالقسم الثالث

أحمد شيكا، كريم مجدي

و

محمود الصفطاوي.



ويغيب عن مركز شباب تلا، عبد الرحمن شبارة وعبد الرحمن كوكو، وهشام سرحان، واسلام صلاح، وسيد عبد الغفار العائد من الإصابة.

إختتم فريق مركز شباب تلا استعداداته للمباراة مركز شباب ديرب نجم، التي ستنطلق في الثانية من عصر الثلاثاء، بملعب ديرب نجم، في إطار الأسبوع الاربع، لمنافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.وإختار فريق تلا 21 لاعباً لخوض اللقاء وهم، حسين رضا، سيد مصباح، وأحمد مجدي، حراس مرمى، واسلام علم الدين، السيد علاء، خالد الضبع، باسم شوقي، محمد رحرح، أحمد كريم، سعيد المشد، كريم الكومي، محمد بلية، سعيد النيداني، ووسعيدو، أحمد بيكو، محمد سمير، ماهر علام، طه فرج ،