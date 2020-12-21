بيراميدز يختتم تدريباته باستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادي الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض بيراميدز مرانا استغرق ساعة كاملة بملعب المباراة تركز على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية لتتفيذها في المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

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