الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار وأماكن تساقطها بجميع المحافظات لمدة 6 أيام





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن عودة الأمطار على العديد من المحافظات المصرية، وذلك تزامناً مع بدء فصل الشتاء، ومن المتوقع أن تتساقط اأمطار بدايةً من اليوم ببعض المناطق من السواحل الشمالية، ثم تتسع رقعتها لتشمل العديد من المحافظات من الوجه البحري.





الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار وأماكن تساقطها بجميع المحافظات لمدة 6 أيام





وجاءت أماكن تساقط الأمطار بدايةً من اليوم وحتى السبت القادم وفق ما يلي:





الإثنين 21 ديسمبر

من المقرر أن تتساقط أمطار خفيفة اليوم وبنسبة 30% على السواحل الشمالية “حلايب وشلاتين”، مع تساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الثلاثاء 22 ديسمبر

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة، مع تساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الأربعاء 23 ديسمبر

ووفق الأرصاد الجوية فسوف تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبنسبة 30% على الوجه البحري، وتساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الخميس 24 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبنسبة 30% على الوجه البحري، وتساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الجمعة 25 ديسمبر

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة، مع تساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.





السبت 26 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبنسبة 30% على الوجه البحري، وتساقط الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والمزيد في تقرير الأرصاد التالي.