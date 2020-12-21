الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تدرس لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، إعارة لاعب وسط الفريق لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال المصدر، أن أحد أعضاء لجنة التخطيط اقترح إعارة العربي بدر في يناير القادم لأحد أندية الدوري المصري، بسبب وجود أكثر من عنصر في مركزه في خط الوسط.

وأكد، أن اللاعب من الصعب أن يحصل على فرصة في ظل وجود ديانج والسولية وحمدي فتحي، بالإضافة إلى أكرم توفيق العائد من الإعارة نهاية الموسم الماضي.

وأضاف، أن هناك عدة عروض لاستعارة اللاعب أبرزها وادي دجلة والاتحاد السكندري، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن إعارته سيكون للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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