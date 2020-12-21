خبير نظم معلومات: اختراق تطبيق زووم سوف يتكرر كثيرا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس تامر أحمد، خبير نظم المعلومات: يجب أن تقبل كمستخدم للتكنولوجيا للاختراقات.

وأضاف المهندس تامر أحمد، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك حلين وهما استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، أو أننا نقوم ببناء منصات خاصة بنا تكون تابعة لشركات وجهات مصرية، حتى لا يتحكم فينا أحد أو يتجسس علينا.

وأشار إلى أن هناك شركات مصرية ساهمت في بناء برمجيات مفتوحة المصدر، وهناك شركات مصرية لديها نظم مثل تطبيق زووم.

ونوه خبير نظم المعلومات، بأن اختراق تطبيق زووم سوف يتكرر كثيرا فهي حرب نفسية سياسية.

أخبار تهمك

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز