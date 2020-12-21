مصطفى ثابت: تكنولوجيا المعلومات أكثر قطاع استفاد من أزمة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:04 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تأثر إيجابيا بأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر في وقت ما كانت من أهم الدول التي يمثل في هذا القطاع قاطرة تنمية للاقتصاد، وكانت مصر منافسة للهند في هذا القطاع بصورة كبيرة.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "الشارع المصري"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة أمر هام جدًا، في ظل ظهور اكتشافات جديدة للغاز، الأمر الذي أنعكس على تصدير مصر الغاز للخارج. 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنشاء 4 آلاف كيلو من شبكة الطرق بصورة لم تحدث في الدولة المصرية، وسيتم إنشاء 3 آلاف كيلو خلال المرحلة المقبلة، وهذا سينعكس على الدولة المصرية بالإيجاب في كافة القطاعات.

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