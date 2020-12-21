بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعذر وصول فريق جازيل التشادي إلى مصر لخوض مباراتي دور الـ32 بالبطولة القارية ضد الفارس الأبيض.





وكان وزير الرياضة التشادي أصدر قرارًا بمنع فريق جازيل من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دور الـ32 الإفريقي، وتقدم الأخير بشكوى رسمية لإلغاء القرار ولكن تم رفضها ليعتذر عن الحضور لملاقاة الفريق الأبيض.





وينتظر الزمالك قرار الاتحاد الإفريقي بتأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الساعات المقبلة.





انسحاب فريق جازيل التشادي يمنح الزمالك فرصة ثمينة للاستعداد بشكل جيد لمواجهة غريمه الأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، وسيكون أمامه فرصة أيضا لاستعادة جهود لاعبيه المصابين قبل لقاء القمة.





ويعاني فريق الزمالك من بعض الغيابات ضمن صفوفه بسبب إصابات مختلفة على رأسهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والذي يغيب عن الملاعب منذ إجرائه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة في أغسطس الماضي.





كما يفقد الزمالك جهود لاعبه محمد عبد السلام والذي أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لكدمة بسيطة خلال تدريبات فريقه أمس أبعدته عن المشاركة في تدريبات فريقه ولكنها لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأبيض.





ومن المنتظر أن يبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة غريمه الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد تأكد عدم حضور الفريق التشادي لمصر لخوض مباراة دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



