تعليق أول مصري يحصل على لقاح "سينوفارم" في البحرين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف رامي لبيب، أول مصري يحصل على لقاح كورونا في البحرين، عن تجربته بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفارم".

وقال "لبيب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "قمت بتسجيل اسمي على الموقع الذي أعلنته وزارة الصحة البحرينية، وقاموا بالتواصل معي للحصول على اللقاح اليوم".

وأضاف "كانت تجربة جديدة وكنت خايف في البداية، ولكن عندما لقيت ملك البحرين اخذ التطعيم، هذا شجعني وكان حافز ليا إني أخذ اللقاح".

وتابع "أخذت اللقاح مع مجموعة من المصريين وكلنا بخير، ولم تظهر عندي أي أعراض وفيه متابعة جيدة وفيه جرعة ثانية بعد أسبوعين، وبطمئن كل المصريين الموجودين في البحرين وأدعوهم إلى ضرورة التسجيل واخذ اللقاح".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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