لميس الحديدي عن الموجة الثانية لكورونا: الناس بدون وعي ومفيش حد ملتزم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مصر اتخذت في الموجة الأولى لفيروس كورونا إجراءات متزنة حافظت بها عبر التوازن بين صحة الناس وبين مسيرة الاقتصاد وعجلة الإنتاج بأقل الخسائر، ورغم ذلك تراجع معدل النمو وارتفعت البطالة وقتها ليس في مصر فقط بل العالم أجمع لكن التأثر في مصر كان أقل كثيرًا بفضل هذا التوازن.


أضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين: "الآن ونحن في ذروة الموجة الثانية الدولة لم تتخذ نفس الإجراءات الصارمة في الموجة الأولى وتحاول جاهدة ببعض الضوابط أن تحافظ على صحة الناس وعجلة الإقتصاد وأكل عيش الناس".


أكملت: "الناس اللي كانت بتقول في الموجة الأولى مستعدين نعمل أي إجراءات احترازية تضعها الدولة بس نرجع للشغل تاني والحياة، نفس الناس دي نسيوا كل الاجراءات والواضح إن فكرة وعي الناس مش موجودة ومفيش حد ملتزم لا في التجمعات ولا في المواصلات ولا في مراسم العزاء ولا على أي مستوى.. الناس عايشة حياتها عادي جدًا".


واصلت الإعلامية: "أنا لاأطالب بالاغلاق ولاتقسيم أجزاء من الجمهورية كنسب الإصابة وفقًا للقطاعات المختلفة بحسب بؤر الاصابة بكورونا، بس وعي الناس دي بقت قصة خلصت انتهت وولت، وكل ما أطالب به الرقابة المشددة على الاجراءات التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية".


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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