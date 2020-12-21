نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق: جهود مصر حثيثة لحل الأزمة الليبية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السيد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، إن دعوة مصر البرلمان الليبي للانعقاد في القاهرة، من أجل تقريب وجهات النظر ولم شمل النواب اللليبيين، موضحا أن ذلك يأتي بالتزامن مع مع تأجيل ثان لاجتماع برلمانيين في مدينة غدامس الليبية.

وشدد غوقه، خلال حديثه لقناة "الغد"، على ضرورة توحيد صفوف البرلمان الليبي، موضحا أنه حال حدوث تقدم خطوة يحدث ما يؤخر الأمر خطوات وخطوات وهو ما يزيد المشهد تعقيدا، خاصة أن البرلمان لن يعقد قانونا إلا بحضور رئيس البرلمان أن ونائبيه، ولذا تم تأجيل الجلية فى غدامس، بعد اجتماع طنجة بالمغرب.

وأشار نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، إلى أن القاهرة سبقت وأن دعت البرلمان الليبي لعقد جلسة وهذا من أجل لم شمل البرلمان قبل دعوة اجتماع طنجة، ولذا من أجل هدف واحد وهو تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي حالت دون انعقاد البرلمان الذي ينتظره الكثير وتنفيذ العديد من الاستحقاقات التشريعية بالدولة الليبية.

وأوضح غوقة، أن القاهرة لها مساع حثيثة منذ بداية الأزمة عام 2014، ولها الكثير من المساعي في المسارات العسكرية والأمنية للازمة، وتقدم الحلول للأزمة والعمل عليها وتقريب وجهات النظر.

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