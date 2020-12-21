ميسي يتوج بجائزة البيتشيتشي للمرة السابعة في تاريخه

فاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، مساء اليوم الإثنين، بجائزة هداف بطولة الدوري الإسباني "البيتشيتشي" للموسم الماضي 2019-2020.





وسلمت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، الجائزة لميسي وذلك بعدما اعتلى صدارة الهدافين الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.





يذكر أن هذه الجائزة هي السابعة في تاريخ ميسي بالدوري الإسباني.



