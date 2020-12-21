عضو لجنة الفيروسات: 25% من مصابي فيروس كورونا لا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة

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قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس وعضو لجنة الفيروسات، إن من 20 إلى 25% من المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم ارتفاع في درجات الحرارة.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا واضح وملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن أغلب الإصابات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة ولكن مازال هناك نسبة من الحالات الشديدة والحرجة، مستطردًا "فكرة الخوف يجب تترجم في تصرفاتنا".



وأوضح أن وزارة الصحة بدأت في القيام بإجراءات استباقية بسبب زيادة أعداد الإصابات بإدخال مستشفيات جديدة إلى العزل استعدادًا لأي قفزات متوقعة في أرقام المصابين.



وأكد على ضرورة التعامل مع الفيروس وما يسببه من أعراض في البداية، معللًا ذلك بأن التعامل بالطريقة الصحيحة والأدوية الصحيحة في معظم الأحيان يكون نتيجته سيطرة على الحالة.



وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.