أسعار و مواصفات هيونداي النترا CN7 2021





شركة هيونداي الكورية العملاقة تبهر محبي سياراتها من جديد بموديل هيونداي النترا CN7 2021 الجديدة كليا ذات التصميم الانسيابي الرائع الذي اعتاد عليه قائدي هيونداي النترا و علي الابداع المستمر في تصميماتها العصرية.





جدير بالذكر أن شركة هيونداي هي ثاني أكبر شركة بكوريا الجنوبية بعد شركة سامسونج و التي تأسست عام 1967 و التي لاقت نجاحات مستمرة عاما بعد عام بفضل موديلاتها المميزة و القادرة علي المنافسة من حيث الجودة و العسر و يرجع الفضل في ذلك الي رغبة هيونداي المستمرة في التطوير و مواكبة قطار التطوير في عالم السيارات فأصبحت هيونداي اليوم تنتج ما يقرب من 20 موديل من السيارات بين السيدان و الـ SUV و الدفع الرابعي فأصبحت تخاطب جميع الفئات و هو ما جعلها في مقدمة القائمة دائما.





هيونداي النترا 2021 CN7 في مصر

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو خلال العام الحالي عن الموديل الأحدث من السيارة هيونداي النترا CN7 2021 و التي ظهرت بتصميم جذاب انسيابي مبهر كما تعودنا من سيارات النترا، و أوضحت الشركة أن الموديل الجديد يأتي بأنظمة أمان متعددة بالاضافة الي بعض الميزات الجديدة المتطورة مثل أنظمة انذار السائق الاستباقية عند الاصطدام عن الطريق بالاضافة الي الوسائد الهوائية الموزعة بأساليب علمية و أيضا حساسات قياس ضغط الهواء بالاطارات و أنظمة الفرامل المانعة للانزلاق و غيرها من أنظمة الأمان التي تعزز مكانتها و تزيد من قوتها و رشاقتها المعتاده وسط منافساتها من سيارات السيدان.





فئات هيونداي النترا 2021 CN7 في مصر

تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 CN7 في مصر في تسعة فئات مختلفة لتناسب العديد من الفئات الراغبة في اقتنائها حيث تبدأ الفئة الأولي من 317 ألف جنيه حتي 491 ألف جنيه.





فئات هيونداي النترا CN7 2021 السعر بالجنيه المصري التجهيزات الإضافية 1.6 A/T CN7 Smart 317000 جنط 15 – فوانيس ضباب أمامية – مرايات كهربائية – بلو توث – شاشة 8 بوصة 1.6 A/T CN7 Smart Safety 327000 فتحة سقف كهربائية – شاحن لا سلكي 1.6 A/T CN7 Smart Fun 337000 وسائد هوائية أمامية – فرامل ABS 1.6 A/T CN7 Smart Plus 363,000 جنط 16 – فوانيس ليد أمامية و خلفية – عجلة قيادة و نال سرعة مكسو جلد 1.6 A/T CN7 Modern 388,000 شاشة 10 بوصة – تكييف هواء أوتوماتيك – حساس مطر – سمارت كي للتشغيل عن بعد – الشبكة الأمامية مصنوعة من الكروم 1.6 A/T CN7 Advanced 426,000 مقاعد مكسوة بالجلد – جنط 17 1.6 A/T CN7 Advanced White Pack 431,000 نفس الفئة السابقة فرش جلد بلون أبيض مميز 1.6 A/T CN7 Premium 486,000 مقاعد كهربية – نظام صوتي متطور ماركة Bose – نظام الخرائط الملاحي GPS 1.6 A/T CN7 Premium White Pack 491,000 نفس الفئة السابقة فرش جلد بلون أبيض مميز





يذكر أن السيارة هيونداي النترا CN7 2021 تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة 140 حصان مع ناقل السرعة ذو الست سرعات ستيبترونيك .





صور هيونداي النترا 2021 CN7



