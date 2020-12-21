محلل سياسي: النوع المهجن من فيروس كورونا في بريطانيا ليس أخطر من النوع الذي تعارفنا عليه من قبل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، ولكن طالبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.

وأضاف كايد عمر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة اضطرت إلى إعادة الإغلاق في لندن بالدرجة الرابعة وهي درجة قبل حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه لا يصح الخروج إلا لأسباب صحية أو أسباب طارئة، ولا يمكن لأكثر من شخصين أن يتقابلوا في الشوارع العامة أو المنزل.

وأوضح أن النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من النوع الذي تعرفنا عليه من قبل، وأن التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية تعامل اللقاح مع السلالة الجديدة للفيروس.

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