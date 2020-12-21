رئيس لجنة الرعاية الصحية بـ"الصحفيين" يدعو الزملاء لتوخي الحذر

دعا أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الإعلامية والرعاية الصحية، جموع الصحفيين وأسرهم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الوقائية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.





وأضاف عبدالمجيد في بيان له أنه على جميع الزملاء تجنب الاستهانة، أو الاسترخاء، بل يجب على الجميع استخدام المطهرات، وكذا ارتداء الكمامات، خاصة في أماكن التجمعات، والمواصلات العامة.









ونوه عبدالمجيد إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال تواصل الزملاء معها لطلب الدعم، رصدت تزايدًا محدودًا في الحالات التي تُعاني من أعراض فيروس "كورونا" في الثلاثة أسابيع الآخيرة، بين الأسر، بما لا يدعو للقلق، لكنه يستوجب الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة، مع البدء في العلاج عند ظهور أي أعراض نزلات البرد، احترازيًا.





وناشد عبدالمجيد المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التطهير، والتوصية بارتداء الكمامات الواقية، وتوفير المطهرات أمام المصاعد، وفي الحمامات.



