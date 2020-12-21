مرشح رئاسة برشلونة يكشف حقيقة رحيل ميسي في حالة توليه المهمة

عبر خوان لابورتا المرشح لمنصب رئيس لبرشلونة، عن ثقته في بقاء ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق "على الرغم من كذب النادي عليه.





وقال لابورتا، خلال تصريحات تليفزيونية في حواره لشبكة "ESPN" العالمية: "أنا متأكد أن ميسي يريد الاستمرار في برشلونة، وسوف يعتمد على العرض الذي سيقدمه له الرئيس الجديد، وهو بحاجة ليرى فريقًا تنافسيًا لإعادة إشعال قصة الحب التي عاشها في البارسا مع دوري الأبطال".





وتابع: "النادي كذب عليه مرارًا وتكرارًا، ولم تسر الأمور كما يريد الجميع، وميسي بمرحلة في مسيرته الكروية حيث لايزال يرغب في النجاح وحصد الألقاب".





وأضاف: "ميسي لا يمكنه الاستمرار في قبول فوز الفرق الأخرى بدوري الأبطال، وبرشلونة بوجوده كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، ليس لديه فريق ينافس بما يكفي للفوز باللقب".





وواصل: "لا أرى ميسي بقميص آخر غير برشلونة، والقصة بينه وبين النادي جميلة لدرجة أن الرئيس القادم للنادي مُلزم بالحرص على استمرار هذه القصة، ولا أراه يلعب في ناد آخر".





ونوه: "بجانب تغيير الوضع المالي للنادي، فإن الأولوية هي تقديم عرض لميسي لإقناعه بالبقاء، وآمل أن أصل في الوقت المناسب، ولدي ميزة وهي ثقة ليونيل".





وأختتم: "ميسي يعلم أن العرض الذي سأقدمه له سيكون حقيقيًا وسأفي به، وأعتقد أن ذلك سيساعدنا كثيرًا، وستكون ميزة على المرشحين الآخرين".



