أسعار الذهب تنهي التعاملات على تراجع بعد جلسة متقلبة

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع بعد جلسة متقلبة، مع قوة الدولار الأمريكي.









وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المبكرة مع مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، لكن قوة الدولار الأمريكي ضغطت على الذهب.





وتأثرت أسعار المعدن الأصفر سلباً مع ارتفاع العملة الأمريكية التي لجأ إليها المستثمرون كملاذ آمن.





فيما وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 1879.17 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 90.18.