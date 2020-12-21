أسعار الذهب تنهي التعاملات على تراجع بعد جلسة متقلبة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع بعد جلسة متقلبة، مع قوة الدولار الأمريكي.


وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المبكرة مع مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، لكن قوة الدولار الأمريكي ضغطت على الذهب.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر سلباً مع ارتفاع العملة الأمريكية التي لجأ إليها المستثمرون كملاذ آمن.

فيما وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 1879.17 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 90.18.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ 39 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. إقالة الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة الا ربع

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز