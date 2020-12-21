حكاية فيلم.. "الجراج" أصعب دور في مشوار نجلاء فتحي الفني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة الكبير نجلاء فتحي، الملقبة بـ"المرأة الحديدية"، وهو "الجراج".

كشفت نجلاء فتحي، في أحد حواراتها الصحفية بأن فيلم "الجراج" هو أصعب دور في حياتها، ولو عرض عليها مرة مرة أخرى سترفضه بدون ندم

وتابعت: لأنها اضطرت أن تعيش شهرين كاملين في جراج مظلم رطب وعاشت في الشارع مع الأطفال في البرد، ولا تنسى مشهدها وهي توزع أولادها على الأسر الثرية بسبب فقرها وكانت تبكي من غير وعي.

حصلت نجلاء فتحي، عن فيلم "الجراج"، على جائزة أحسن ممثلة في مصر عام 1994.

تدور أحداث الفيلم حول نعيمة حارسة عمارة وسايسة جراج في إحدى العمارات بالزمالك، وهى أيضًا أم لسبعة أطفال، أما زوجها زينهم فهو عاطل عن العمل ومنحرف خلقيًا ومتنكرًا لمسئوليته أمام زوجته وأطفاله، ويسعى للحصول على عقد عمل في الخارج حتى يتحقق له ذلك، ويسافر تاركًا أطفاله لأمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم.

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