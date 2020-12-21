أول تعليق من محمود عبدالمغني بعد براعته بمسلسل "خيط حرير"

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انتهي عرض مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين أمس الأحد ، وأعرب محمود عبدالمغني عن سعادته البالغة بنجاح المسلسل.



وشارك عبدالمغني صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة قائلاً:"مع السلامة يا علي يا طيب، مقدر فكرة الشك اللي كانت ملازمة علي عندكم وأنها جاية من خذلان و إنعدام ثقة في بعض الناس ، بس أتمنى أن علي يكون أثبت لكم أن الدنيا لسه فيها خير وهي دي أصولنا من الأساس و شهرتنا أننا رجالة وشهامة و طيبة ، أي أخلاق غير كدة دي مستحدثة علينا مش أحنا".



مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

