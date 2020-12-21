أول تعليق من محمود عبدالمغني بعد براعته بمسلسل "خيط حرير"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
انتهي عرض مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين أمس الأحد ، وأعرب محمود عبدالمغني عن سعادته البالغة بنجاح المسلسل.

وشارك عبدالمغني صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة قائلاً:"مع السلامة يا علي يا طيب، مقدر فكرة الشك اللي كانت ملازمة علي عندكم وأنها جاية من خذلان و إنعدام ثقة في بعض الناس ، بس أتمنى أن علي يكون أثبت لكم أن الدنيا لسه فيها خير وهي دي أصولنا من الأساس و شهرتنا أننا رجالة وشهامة و طيبة ، أي أخلاق غير كدة دي مستحدثة علينا مش أحنا".

مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ثلث ساعة

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز