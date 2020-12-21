فواد علي ينضم لأسرة فيلم "العاشق" مع أحمد حاتم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements



انضم الفنان الشاب فواد علي، لأسرة عمل فيلم "العاشق" من بطولة الفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وأعرب فواد علي عن سعادته بالمشاركة في فيلم العاشق، وبعودته للشاشة الكبيرة من جديد حيث كان آخر مشاركاته عبر فيلم كازابلانكا.

فيلم "العاشق" إخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران، وينتمي فيلم العاشق إلى الأعمال الرومانسية التي لا تخل من الإثارة والتشويق، ولكن مازال البحث عن البطلة مستمرا.

يذكر أن فواد علي شارك في عدد من الأعمال الفنية منها:"فيلم كازابلانكا، ومسلسل الأسطورة، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم الفيل الأزرق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

منذ ساعة و 9 دقيقة

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ 38 دقيقة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. إقالة الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الخسارة أمام الجونة

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد تعاقدها مع وليد منصور.. مي حسن تنضم لأسرة "كازابلانكا" (صور)

موسم أعياد الربيع .. ٤ أفلام جديدة وآخر مؤجل لحين إشعار آخر

6 أفلام تتنافس على "كعكة" أفلام عيد الفطر

ايرادات افلام عيد الاضحى 2019 .. منافسة شرسة بين كريم عبد العزيز وأحمد عز

بيومي فؤاد ومحمود فارس في تصوير فيلم "بكرة" (صور)

"ولاد رزق2" و"الفيل الأزرق2" يتصدران إيرادات السينما أمس الأحد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز