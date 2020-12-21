بكلمات مليئة بالحب.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت المطربة أصالة على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي والعشرين من ديسمبر.

ونشرت أصالة صورة لشقيقها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : إنت وأنا مو بس إخوة نحنا سوا مثل التوأم مثل آدم وعلي وقتنا وشغلنا وضحكنا وسفرنا وكتير كتير غيرهم ، نحنا بنعيشه مع بعض ، أنت سنيني أخي وسندي وحب ماله حدود ، كل سنة وأنت بخير ياروحي.

وفي سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا، أغنية جديدة حملت اسم "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، توزيع طارق مدكور.

والجدير بالذكر أن أصالة نصري مرحت منذ عدة أيام ألبومها الغنائي الجديد"لا تستسلم"، وهو باللهجة الخليجية، واحتوى الألبوم على 20 باللهجة الخليجية، وهم"وش كنت أقول"، "يا مثبت"، "ما اعرف انطق"، "رفقا"، "الطف بحالى"، "والله وتفارقنا".

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