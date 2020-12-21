أستاذ علم أحياء: تطور كورونا طبيعي.. وأوروبا لم تستعد للموجة الثانية (فيديو)

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قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن تطور فيروس كورونا أمر طبيعي.



وتابع الأفندي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر سكايب "السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاح، وسيتم علاج المصابين بها بسهولة"، معلقا: "الأنظمة الأوروبية لم تستعد للموجة الثانية لكورونا، بخلاف ما حدث في روسيا والصين".



وأضاف أن الصين الدولة الوحيدة التي واجهت كورونا، كون النظام بها شموليا، يسفر عن تنفيذ المواطنين لتعليمات الحكومة.

