غسان سعيد: فيروس كورونا شهد 17 طفرة جينية للوصول للسلالة الجديدة (فيديو)

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قال الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية إن فيروس كورونا شهد 17 طفرة جينية حتى وصل إلى السلالة الجديدة ولكن لم تؤثر حتى هذه اللحظة على شراسة الفيروس أو زيادة الوفيات.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلالة الجديدة ساهمت في سرعة انتشار الفيروس ولكن لا يعني ذلك أنه مخيف أكثر والأمان مازال في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي قائلا: " لا داعي للخوف".



وتابع أنه لا توجد معلومات حول تغير الفيروس أو التأثير على اللقاح والخبر السعيد أن لقاح فايزر يستطيع منتجوه بسهولة وفي خلال ساعات تطويره لمواجهة السلالة الجديدة.



وأكد أن اللقاح الصيني هو الأفضل حاليا لأن المواطن يحقن بفيروس ميت ولذلك سيكون قادرا على مواجهة أي طفرة للفيروس مشيرا إلى أن أمريكا تواجه شراسة من الفيروس أكثر من بريطانيا.



واوضح أن اللقاح حماية وهدف اللقاحات حماية البشرية والحديث عن نظرية المؤامرة أمر غير مقبول علميا مؤكدا أن الوصول لمناعة القطيع يتطلب تطعيم 70% من الشعب.



وروى الدكتور غسان سعيد تجربته مع الإصابة بكورونا مؤكدا أن آلام العضلات لم يشعر به في حياته وبعد 5 أيام زالت الأعراض مشيرا إلى أنه تعرض مرة اخرى للإصابة هو وزوجته وأن الدراسات تؤكد أن المتعافي يحمل مناعة أكيدة لمدة 90 يوم وان الأجسام المضادة التي تنتهجا اللقاحات تستمر لمدة عام حسب الدراسات ولذلك هناك توصية بعدم الحصول على اللقاح للمتعافين حديثا.

