رئيس الوزراء البريطاني يكشف مفاجأة بشأن اتفاق بريكست









أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وجود خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية (بريكست ).





وقال جونسون- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين-: "ما زالت هناك خلافات بشأن التوصل لاتفاق حول بريكست، مؤكدًا استبعاد التوصل لاتفاق قبل حل الخلافات بشأن الصيد بين لندن، وبروكسل.





وقال جونسون- فى وقت سابق موجهًا حديثه إلى رئيسة الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لاين"- إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" باتت الآن في "وضع خطير" وأن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية".





وأوضح جونسون: أن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية" إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه "بشكل كبير".