رئيس الوزراء البريطاني يكشف مفاجأة بشأن اتفاق بريكست

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وجود خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية (بريكست ).

وقال جونسون- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين-: "ما زالت هناك خلافات بشأن التوصل لاتفاق حول بريكست، مؤكدًا استبعاد التوصل لاتفاق قبل حل الخلافات بشأن الصيد بين لندن، وبروكسل.

وقال جونسون- فى وقت سابق موجهًا حديثه إلى رئيسة الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لاين"- إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" باتت الآن في "وضع خطير" وأن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية".

وأوضح جونسون: أن عدم التوصل إلى اتفاق "محتمل للغاية" إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه "بشكل كبير".

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