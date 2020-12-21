تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد باحتمالية وإمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٨ ديسمبر الجاري.













وتشير التكهنات بأن هناك اتجاها لتأجيل قمة الكرة المصرية خشية تداعيات الاحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في نهائي دوري ابطال إفريقيا والتي حسمها الأهلي قبل نهايتها بأربع دقائق ومنحته لقب النجمة التاسعة.





وفي نفس السياق هناك سبب آخر يدفع مسئولو اتحاد الكرة إلي تأجيل مباراة الفريقين يتمثل في وجود متسع من الوقت لإقامة مباراة الفريقين في وقت لاحق خاصة واننا مازلنا في بداية الموسم الجديد فضلا عن الميل أيضا لتأجيل الأمر في ظل الأوضاع الإدارية غير المستقرة التي يعيشها نادي الزمالك بعد قرار حل مجلس إدارته السابقة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارته عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.



