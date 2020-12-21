طبيب بلندن: فيروس كورونا لديه عقل مدبر عنيف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب مصري مقيم بلندن، إن العالم كله في مشكلة وورطة بسبب وباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فيروس كورونا كاد أن يدمر العالم.

وأشار "عبد الصمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن عدد المسحات التي تجريها بريطانيا كبير للغاية، لافتًا إلى أن فيروس كورونا لديه عقل مدبر عنيف جدًا.

وعن السلالة الجديدة، أكد أن الفيروسات في منتهى الذكاء وتستطيع التحور وتغيير أنفسها عدة مرات، وأن الفيروس خُلق من أجل التكاثر، ويتكاثر عند الدخول لخلية حية، مشددًا على أن إنجلترا من أعظم دول العالم في تخصص الفيروسات.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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