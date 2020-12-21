بفستان جلد.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أيتن بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان جلد جذاب وطويل باللون الأسود ،اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مما كشف عن جمال ملامحها ، وتباينت الكثير من التعليقات من الجمهور متغزلين بها ومن أبرز التعليقات :" جميلة ومتألقة ديما يا جميلة الجميلات".

وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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