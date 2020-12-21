"فوزي" رئيسا لشعبة البن بغرفة القاهرة و"نظمي وعسل" نائبان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية جلسة اجراءات اليوم الاثنين لاعادة تشكيل مجلس ادارتها لدورة جديدة 2020 - 2024  .

وتراس جلسة الاجراءات المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معلنا اختيار مجلس ادارة الشعبة بالتزكية حيث جاء حسن فوزي رئيسا ومحمد نظمي وبيومي عسل نائبين اول وثان ومحمد عبد المقصود سكرتيرا عاما للشعبة.

واشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتجانس الموجود بين اعضاء الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم وهو ما جعل اختيار مجلس الادارة وهيئة مكتب الشعبة بالتزكية .

وطالب "العربي" مجلس ادارة الشعبة بوضع خطة عمل لخدمة قطاعها ورفعها اليه شخصيا لمتابعتها، شانها شان باقي الشعب التي تم اعادة تشكيل مجالس ادارتها لتنشيط كافة القطاعات وتطويرها وتنميتها طبقا لخطة الاتحاد التطويرية التي تعتمد علي التحول الرقمي والشمول المالي تماشيا مع خطة الدولة التنموية لدعم اقتصاد بلدنا القومي.

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