نشأت الديهي: تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري شهادة نجاح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البنك الدولي الصادر اليوم عن الاقتصاد المصري بعنوان "خلق الأسواق في مصر" غاية في الأهمية، وهو عبارة عن قصة نجاح حقيقة في التعامل مع أزمة كورونا، وفي تحويل السواد لبياض، وهو شهادة نجاح من البنك الدولي للاقتصاد المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن غلاف التقرير عبارة عن خريطة مصر ممثلة بكتلة بشرية تعبر عن التهام الزيادة السكانية لأي تنمية تحدث، وهي صورة معبرة جدًا.

وأوضح، أن التقرير يستعرض قصة نجاح مصر في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع استجابة متواضعة من القطاع الخاص لدعوات الدولة للمشاركة في الاقتصاد، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناشد القطاع الخاص بالدخول والمشاركة في عملية التنمية أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه.

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