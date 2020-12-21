محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة

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قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة المجند محمود فرج بمسقط رأسه بمركز نجع حمادي، جاء ذلك بحضور النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والمقدم محمود عبدالمجيد نائب المستشار العسكري وعدد من القيادات التنفيذية.



وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدا أن المحافظة حريصة دائما على تكريم أبنائها من الشهداء والمصابين تقديرا وإعزازا للدور الرائد الذي قاموا به من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مقدما التحية لأفراد القوات المسلحة وجيش مصر العظيم ورجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم كل يوم للحفاظ على وحدة واستقرار مصرنا الغالية.





