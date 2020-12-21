بالأبيض والأسود.. منه شلبي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة منه شلبي منذ قليل جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وجاءت الصورة بالأبيض والأسود ، وظهرت منه مرتدية شميز باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ، ووجهت رسالة لمحبيها قائله:"جمهوري العزيز ليس عليك أن تكون مثالياً طوال الوقت ، إنها ليست حقيقية أو صحية ، اسمح لنفسك أن تكون كل ما أنت عليه، اعترف بكل مشاعرك يجب أن تشعر حتي تشفى".



يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.



فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

