ثلاثة أخطاء شائعة تُدمر الهواتف الذكية وتؤدي إلى اختراقها





يستخدم العديد من المواطنين خلال هذه الفترة الهواتف الذكية بشكل يومي، حيث يتراوح وقت الاستخدام ما بين 5 إلى 8 ساعات لمعظم المستخدمين يومياً، سواء كان ذلك في التصفح عبر الانترنت أو المكالمات الهاتفية، أو انجاز المهام المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو اللعب، أو الدخول عبر التطبيقات المختلفة بشكل يومي، وأثناء القيام بذلك قد نقوم بأخطاء شائعة تُدمر الهاتف بشكل قوى.





أخطاء تُدمر الهواتف الذكية





نكشف لحضراتكم أهم الأخطاء المدمرة للهواتف، والتي قد يقع فيها الشخص دون أن يعلم، حيث تؤدي تلك الأخطاء إلى اختراق الهواتف الذكية في ثوان معدودة، لذا لابد الحذ منها وعدم الوقوع في تلك الأخطاء.





كشف موقع “Lifehacker” عن الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى اختراق الهواتف والتي منها:





أولاً: استخدام وصلة USB في الشحن و نقل الملفات، حيث ان النقل من الهاتف إلى الأجهزة المحمولة أو اللاب توب والكمبيوتر عبر تلك الوصلة، فمن الممكن أن ينتقل فيروس إلى تلك الأجهزة من وإلى الجهاز بدون علم المستخدم.





ثانياً: الدخول على الإعلانات الغريبة والغير موثوق فيها، حيث أنها قد تؤدي إلى اختراق الجهاز بمجرد فتح الإعلان والسماح له، لأن بعض الإعلامات قد تحتوي على روابط خبيثة تُدمر الهاتف الخاص بك، لذا يجب توخي الحذر.





ثالثاً: الموافقة على أذونات التطبيقات، يمكن للتطبيق بذلك أن يخترق الجهاز المحمول الخاص بك بعد السماح له بذلك، كما أنه قد يحتوي على فيروس خبيث يُصيب الجهاز ويدمره.



