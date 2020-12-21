وكيل تعليم الفيوم يفتتح المؤتمر الأول للتنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين بالفيوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
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افتتح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المؤتمر الأول للتنمية المهنية للاخصائيين الاجتماعيين بمقر نقابة المعلمين بالفيوم بحضور الدكتور عمرو الدسوقى الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الإجتماعية والدكتور أمين السيد الدسوقى مدير عام إدارة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالوزارة والدكتور هنداوى عبداللاه حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية جامعة بنى سويف والأستاذ هشام أبوعوف مدير عام الشئون الإجتماعية بالمديرية والأستاذ حمدى الروبى، والأستاذ محمد ابوالحارث.

وفي كلمته أشاد وكيل الوزارة بدور التربية الإجتماعية فى العملية التعليمية، كما أكد على ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي للطلاب وتوفير بيئة اجتماعية مناسبة للطلاب.

وبناء الجسر الاجتماعي بين للقائمين على العملية التعليمية بكافة التخصصات والطلاب شئ مهم لتقدم العملية التعليمية ودور التربية الإجتماعية فى رعاية ومعالجة المشكلات الاجتماعية للطلاب، وضرورة بذل الجهد للنهوض بالتعليم.

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