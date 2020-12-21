أدعية استقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2021





أدعية استقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر ديسمبر 2020 الذي يعد أخر شهر في العام الميلادي، ونستقبل شهر يناير الذي يعد أو شهر في العام الجديد 2021، الذي ينتظرة الجميع متمنين أن يكون عام ملئ بالأفراح والسعادة بعد الأحداث الصعبة والمؤلمة التي شهدها العالم في عام 2020 من انتشار الوباء الذي اكتسح العالم وتسبب في اصابة الملايين ووفاه الألاف أيضا وهو فيروس كورونا المستجد.





دعاء استقبال العام الميلادي الجديد 2021





يستقبل المسلمين في كافة بقاء الأرض العام الميلادي الجديد 2021 بطريقة خاصة وهي بالتقرب إلى المولى عز وجل بالدعاء وراجين القبول من الله، متمنين أن السعادة وراحة البال وتحقيق ما يتمنون، كما يدعون رب العالمين بأن يزيل الغمة ورفع البلاء الذي أصاب الأمة في العام الحالي 2020 ويرجون أن يكون 2021 عام يملئة التفائل والبركة والرضا ويبعد عننا أي يأس او حزن ووجع .





أدعية رأس السنة الميلادية الجديدة 2021





اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع.. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك؟ أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي امرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم جنبني في هذا العام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلني شاكر لنعمك، وأتمّها علي.. يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلبي، وأجرني على لساني.



