درة تعتذر عن مسلسلها الرمضاني "إاتقام سري"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اعتذرت النجمة درة عن مسلسلها الرمضاني إنتقام سري نتيجة لضيق الوقت ولدخولها تصوير فيلمها الكاهن خلال أيام.

المسلسل كتبه أمين جمال وكان من المفترض أن يخرجه أحمد حسن.


الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان واياد نصار وفتحي عبد الوهاب

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