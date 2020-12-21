رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء وسط بغداد
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:00 م
الفجر السعودي
Advertisements
أعرب صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مُشدداً على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وجدد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا