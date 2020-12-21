الآثار تعد المصريين بمفاجأة مطلع العام الجديد

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قال شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن تجارة الآثار مشروعة في العالم، وليست مجرمة، موضحا أن مصر تكافح تجارة الآثار غير المشروعة.



وأشار "عبدالجواد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هناك قوانين في مصر كانت تسمح بتجارة الآثار حتى 1983، لافتا إلى أن هناك متابعة لكل صالات المزادات، ومواقع بيع الآثار، وعند العثور على قطعة أثرية مصرية يتم الإبلاغ فور الجهات الدولية.



وأضاف أن هناك اتفاقيات ثنائية مع كل الدول لتتبع القطع الأثرية المصرية، ولكنه يستغرق وقتا، متابعا: "بنعاني من الحفر خلسة.. ونجحنا في استراد آلاف القطع الأثرية"، معلنا أن بداية العام المقبل سيشهد عودة قطع أثرية كثيرة لمصر.

