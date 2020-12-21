روچينا تعلن عن مشاركتها في دراما رمضان 2021 بمسلسل "بنت السلطان"

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أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021 بمسلسل "بنت السلطان".



وشاركت روجينا صورة للفنان باسم سمرة وأحمد مجدي ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت پعلى الصورة قائله :" مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١، باسما لالسمرة، أحمد مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".







يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.