خبيرة: الزوجة هي المسؤولة عن خيانة الزوج

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قالت مريم عثمان، خبيرة العلاقات الأسرية، إن المرأة قد تقوم بإزعاج زوجها بالكثير من المشاكل، ويكون في حاجة إلى الجلوس بشكل منفرد، معقبة: "الراجل ساعات بيكون عايز يروق دماغه، والزوجة لا تعطيه هذه المساحة".



وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المرأة إذا اكتشفت خيانة زوجها مع صديقاتها، وفعليها أن تخير صديقاتها بين استمرار صدقاتها أو استمرار علاقاتها مع زوجها.



ولفتت إلى أن الزوجة التي تعرضت للخيانة هي المتسببة بهذا الأمر، متابعة: "الزوجة في هذه الحالة مش مركزة، والخيانة تكون نتيجة عدم حضور الزوجة بشكل كبير مع الزوج.