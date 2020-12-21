خاص.. أحمد حسن يُفجر مفاجأة حول توقف مسلسل "انتقام سري"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتشرت خلال الساعات القليلة أخبار عديدة تزعم توقف مسلسل "انتقام سري"لأجل غير مسمى.

وقال المخرج أحمد حسن في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن هذه الأخبار غير صحيحة، مُشيرًا إلى أنه يواصل حاليًا عملية التحضيرات الخاصة بالمسلسل مع المؤلف أمين جمال، للحاق بالعرض في الموسم الرمضاني، مُضيفًا :"احنا متأخرين بس أنا مش قلقان عشان بنحضر كويس".

وأكد أحمد حسن إلى أنه لم يتم الاستقرار على الأبطال المشتركين فيه بجانب درة، وأنه من المقرر انطلاق تصويره في منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار أحمد حسن إلى أن المسلسل يبتعد تمامًا عن نوعية الأكشن، لكنه يغلب عليه التشويق بسبب مناقشته لعدة قصص اجتماعية، وأن المسلسل يتكون من خمس قصص يتصدرهم خمس أبطال رئيسين رجال ونساء.

والجدير بالذكر أن المخرج أحمد حسن قام بإخراج حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، محمد الصاوي، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسري.

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