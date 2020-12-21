خبيرة علاقات: خيانة الزوج لزوجته مع صديقتها قد تكون "نزوة"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت مريم عثمان، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الزوجة من الضروري أن تركز مع الزواج حتى لا تتعرض للخيانة معقبة: "مفيش حاجة اسماها الست هتيجي مع نفسها، لام تستغني عن حاجة، ومفيش حد بياخد كل حاجة"

وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن خيانة الزوج لزوجته مع صديقتها قد يكون نزوة، ولا يتكرر، معقبة:" لو الخيانة فيها عواطف صعب استمرار العلاقة، لكن لو الخيانة عبارة عن رسالة وشوية كلام او هدية، فمن الممكن التغاضي عنها". 

ولفتت إلى أن الزوجة في هذه الحالة من الممكن أن تسامح، ولكن عليها أن تكون حاضرة في حياتها، لكي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى، مستطردة: " بلاش الاستعجال، والخوف من كلام الناس حول امكانية عودة الزوجة مرة اخرى للزوج بعد الخيانة".

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