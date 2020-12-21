ريهام عبدالغفور تشكر جمهورها بعد تكريمها في الدير جيست 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة ريهام عيدالغفور عن سعادتها البالغة بتكريمها من دير جيست عن حكاية ربع قيراط.

ونشرت ريهام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : أي حاجة بتحسس الشخص بالتقدير بتديله دفعه إنه يبقي أحسن في أي حاجة بيعملها.. شكراً لكل اللي صوتولي وربنا يقدرني ابقي ديما استحق التقدير.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.

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