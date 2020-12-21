تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من تفشي فيروس كورونا قبل انطلاق رحلة الأميرة الأفريقية العاشرة والدفاع عن لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى يحمله المارد الأحمر عن النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.





وتعرض كل من محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار إيجابية عينة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وإصابة وليد سليمان ليتأكد غيابهم عن مواجهة سونيديب بطل النيجر.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة سونيديب بالتشكيل التالى:-





حراسة المرمى: محمد الشناوى





خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هانى





خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو



