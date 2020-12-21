جوميز يدخل تاريخ الهلال السعودي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الهداف التاريخي للاعبين الأجانب بنادي الهلال عبر تاريخه.

وافتتح جوميز التسجيل للهلال في المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه القادسية 3/ 1 اليوم الاثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل جوميز إلى الهدف رقم 82 في مسيرته مع الهلال منذ انضمامه للفريق قبل موسمين قادما من جالطة سراي التركي.

وتخطى جوميز الرقم المسجل باسم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق واللاعب الحالي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

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