خبراء: ترامب قد يفرض رسوما جمركية على بضائع فيتنامية

رجحت مصادر مطلعة، نقلا عن خبراء أمريكيين أن يكشف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب النقاب عن رسوم جمركية مقترحة على بضائع فيتنامية قبل أن يترك منصبه في يناير.

وأضافت المصادر أن الشركات الأمريكية التي تستورد بضائع من فيتنام عليها أن تتأهب لرسوم جمركية كبيرة على خلفية تحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات تتعلق بقيمة العملة قد تعلن نتائجه في الـ7 من يناير.

واستوردت الشركات الأمريكية بضائع بحوالي 65 مليار دولار من فيتنام في الأشهر العشرة الأولى من 2020 مقارنة بـ66.6 مليار دولار للعام 2019 بكامله.