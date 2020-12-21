زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم بمكتبة بديوان عام المديرية المهندس صابر، رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم والدكتور أحمد سلطان والأستاذ وليد ابوسريع، مسؤولي مصنع العدوة لإنتاج السماد العضوى، وذلك لمناقشة بروتوكول التعاون لتوفير الدعم الفني والمالي لهم.

وايضا لبحث نشر فكر التوسع فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مجال التنمية الزراعية، خصوصا في ما يتعلق بمجالات الزراعة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة والوقوف بجانب الشباب

وذلك بحضور المهندس عزت قنديل مدير عام التعاون والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس محمد مدير عام إدارة الأزمات والمهندس نصر خليفة مدير عام إدارة الخدمات

وأضاف مدىر البنك إن هناك فرصا واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة، مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والمناحل وتربية الدواجن والأرانب، ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

وذلك الاستفادة من القروض بالفائدة المسيرة، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏يذكر أن مصنع العدوة افتتحة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتاريخ ٢٠٢٠ ٦٨ بعد توقف لأكثر من ١٦ عام، حيث أن المصنع يوفر فرص عمل ل ٢٥٠ شاب وفتاة ويعوض المزارعين عن استخدام السماد البلدى.
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي
زراعة الفيوم والبنك الزراعي يبحثان بروتوكول تعاون مع الشباب لتوفير الدعم الفني والمالي

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