أحمد موسى: لندن تحولت لمدينة أشباح.. وبريطانيا تعاني أزمة غذاء (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى إن السلالة الجديدة ستصل أمريكا قريبا بعد معاناة بريطانيا ودول أخرى من هذه السلالة، مشيرا إلى تأثر بريطانيا بات واضحا من السلالة الجديدة بعد تعطل شاحنات تحمل مواد غذائية وغلق كافة المعابر وكل الوجهات وإغلاق ميناء دوفر لتعاني من أزمة غذاء.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لندن أصبحت مدينة اشباح والكل في المنازل خوفا من انتشار السلالة الجديدة.



وتابع أننا في مصر يجب أن نحافظ على وضعنا الحالي حتى لا يحدث ضغط على القطاع الصحي كما حدث في بريطانيا.

